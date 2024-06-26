菲律宾称向中国发出普通照会 双方或很快对话

菲律宾外交部长称，在上周南中国海冲突事件发生后，菲律宾已向中国发出普通照会，并着眼于很快地与北京进行对话。

菲律宾外长恩里克·马纳罗星期三（6月26日）在一个论坛上说道：“没有哪个国家可以声称几乎整个南中国海都是自己的领土。”他后来告诉记者，菲律宾政府已向中国发出普通照会。

彭博社引述他说，菲律宾可能很快通过两国早先建立的有关海事纠纷的双边磋商机制与中国进行对话。

他就菲律宾是否正在寻求缓和与中国在争议海域的紧张局势时答复道：“我们致力于和平与稳定，我们将尽我们所能，在不牺牲我们的主权权利和主权的情况下促进这一点。”

美国驻马尼拉大使玛丽凯·卡尔森（MaryKay Carlson）在同一活动中提到中国时说：“我们敦促中国停止骚扰在菲律宾专属经济区内合法作业的菲律宾船只。”

她说，中国应该停止破坏各国在自己的专属经济区内勘探、利用、保护和管理自然资源的主权权利。

菲律宾总统小马可斯6月23日说，菲方将继续根据国际法行使自身的自由和权利，维护国家利益。中国外交部发言人毛宁6月24日在例行记者会会上回答法新社记者问题时说：“中方已多次介绍相关情况并阐明严正立场。如果菲方真的愿意依照国际法行事，首先就应当遵循确定菲律宾领土范围的包括1898年《美西和平条约》等条约的规定，遵守《南海各方行为宣言》。中方敦促菲方停止侵权挑衅，停止误导国际社会。”