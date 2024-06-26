消息：拜登拟让美国防承包商在乌境内部署维修业务

四名美国知情官员透露，拜登政府正在计划解除禁止美国国防承包商部署到乌克兰的禁令，以帮助乌军维护和维修美国提供的武器系统。

美国有线电视新闻网（CNN）星期二（6月25日）报道，若这禁令得以扭转，将标志着拜登政府的乌克兰政策又一次出现重大转变，因为华盛顿正在寻找能让乌军在战争中占据上风的方法。

几名不愿透露身份信息的官员说，政府官员目前还在制定相关政策，尚未得到总统拜登的最终批准。

其中一名知情官员说：“我们还没有做出任何决定，任何关于此事的讨论都为时过早……总统坚决表示他不会向乌克兰派遣美军。”

官员们补充称，该政策一旦得到拜登批准，美国将在今年内派遣国防承包商前往乌克兰部署相关维修业务，也意味着这是五角大楼自俄乌战争爆发以来，首次向美国企业提供在乌境内工作的合同。

在过去两年中，拜登政府一再限制国人前往乌克兰，远离乌克兰前线，尤其是美军。因此，当乌军使用的美制武器在战斗中损坏时，乌克兰只能将这些军事装备运往邻国波兰、罗马尼亚或是其他北约国家进行维修，耗时耗力；或是与美军和承包商线上通话进行“远程维修”。但是，无法直接操作系统终究治标不治本。

知情官员强调，这些政策变化不会使大量美国承包商出现在乌克兰境内，如像在伊拉克和阿富汗。相反的，预计只会有数十名至几百名承包商被派往乌克兰。相关企业也须制定强有力的风险缓解计划，避免员工的人身安全受到威胁。