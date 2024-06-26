英王查尔斯欢迎日皇德仁伉俪到访 颂扬英日“亲密友谊”

英国国王查尔斯三世在白金汉宫为到访的日本天皇德仁与皇后雅子举行国宴，庆祝两国之间的经济、外交和文化联系。他在国宴上颂扬英国和日本的“亲密友谊”。

64岁的德仁和75岁的查尔斯检阅仪仗队，随后皇室成员乘坐马车前往白金汉宫享用午餐。路透社报道，查尔斯在星期二（6月25日）日皇国事访问第一天的国宴上说：“我们的政府正在共同努力，为子孙后代提供一个稳定的世界。”他说：“两国的共同努力，是以我们人民之间超越地理范围的持久联系为基础。”

德仁与雅子上星期六（22日）由东京羽田机场出发前往英国，进行三天的国事访问。查尔斯和王后卡米拉在伦敦市中心为日皇伉俪举行正式的欢迎仪式，日皇伉俪在礼炮和两国国歌声中召开行程。他们还会见首相苏纳克等政要。

他们将在英国逗留一个星期。法新社报道，日皇和皇后在周末参加非正式活动，这是自1998年以来日皇首次访问英国。访问是在英国大选活动期间进行，颇不寻常。

德仁此行是为庆祝日本皇室与英国王室的长年往来，并展现两国深刻关系。德仁此行是查尔斯三世自2022年登基以来接待的第三个国事访问团，也是他今年宣布罹癌后接待的第一个国事访问团。

6月25日，英国国王查尔斯三世（右一）、英国王后卡米拉（左一）、日本天皇德仁（右二），以及皇后雅子，在伦敦白金汉宫举行的国宴前合影留念。（法新社）

德仁与雅子原定2020年访英，当时女王伊丽莎白二世还在世，但行程因为冠病疫情而推迟。德仁于2019年即位后，与雅子的第一趟海外出访行程就是在2022年赴英出席伊丽莎白二世的葬礼。这也是德仁去年访问印度尼西亚之后的第二次国事访问。

德仁出发前在东京的记者会上谈及他于1980年代初期负笈英国时，英国王室的善意。他忆起伊丽莎白二世曾邀他到白金汉宫享用她亲手泡的茶。他说，那让他觉得自己“像是他们家庭的一员”。

德仁与雅子此行重游他们曾在不同时期求学的牛津大学，德仁的行程包括造访他曾在留学期间研究过的泰晤士河（River Thames）防洪设施。