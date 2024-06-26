日本食品公司推出河豚杯面

日本食品公司最近新推出一款特别的杯面，使热爱冒险尝鲜的食客今后能经常品尝到河豚的滋味，不一定要到高档餐厅才能品尝河豚风味。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，日本方便面巨头日清食品公司星期一（6月24日）推出一款河豚杯面，售价约为298日元（约2.5新元），但目前只会在日本境内销售，暂不计划售往海外。

日清食品公司在一份声明中说：“近年来……专门经营河豚拉面的拉面店如雨后春笋般涌现，抓住许多拉面爱好者的心。”

声明说，该公司将河豚的“精华”浓缩成一小包油，食客能在杯面的汤底品尝河豚的美味。不过，声明并未透露这款调味料的祛毒程序。

一名已吃过河豚杯面的记者说，这款杯面吃起来带有海鲜汤和柚子的味道，河豚的味道较清淡。

据说河豚不光鲜美，口感吃起来偏脆有嚼劲，使许多美食爱好者不惜冒着中毒的风险，也要花上大价钱品尝这道美味，餐厅偶尔还会出现供不应求的情况。

河豚体内含有一种叫河豚毒素的东西，是自然界形成的最强毒药之一，只要半滴河豚毒素，就可以杀死一个成年人。不过，河豚毒素主要出现在河豚的卵巢、肝脏、肾脏、眼睛、血液等地方，它的肌肉里一般没有河豚毒素。因此，操作熟练的厨师只要正确地处理河豚，就可以做出无毒的菜品。