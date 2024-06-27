贩运数百吨可卡因 洪都拉斯前总统在美国判监45年

美国纽约一家法院判处洪都拉斯前总统埃尔南德斯45年监禁，因他涉向美国贩运数百吨可卡因等罪状。

在纽约曼哈顿南区联邦地方法院星期三（6月26日）宣判前，反埃尔南德斯（Juan Orlando Hernandez）的抗议者在法院外，高举标语，谴责前总统的罪行，其中一张标语上写着“毒品政府——迫使人民移居”。

法新社报道，法官凯文·卡斯特尔（Kevin Castel）指出，埃尔南德斯利用他担任洪都拉斯国会议长及总统时的政治权力，减轻毒贩面临的风险，以换取金钱回报。

卡斯特尔还说，埃尔南德斯提供毒贩警力及军事支持，帮助运送400吨的毒品至美国，市价为100亿美元（135.23亿新元）。

埃尔南德斯身穿囚服，拄着拐杖进入法庭。他在法官判刑前对审判结果提出异议。他坚称自己受到不当指控，法官打断他的话。

判决还包括800万美元罚款，刑期低于检察官要求的终身监禁。埃尔南德斯现年55岁，他所获刑期意味着他可能会死在狱中。

埃尔南德斯的律师雷纳托·斯塔贝尔（Renato Stabile）在法庭外告诉记者：“他将寻求每一种可能的法律措施进行补救。”

自2004年 协助走私可卡因到美国

美国联邦检察官称，埃尔南德斯在2014年至2022年担任总统期间，将他的中美洲国家变成了一个“毒品国家”。他于3月间定罪，罪名是自2004年以来协助将数百吨主要来自哥伦比亚和委内瑞拉的可卡因通过洪都拉斯走私到美国。

检察官指出，埃尔南德斯利用毒资致富并资助自己的政治竞选，他在2013年和2017年的选举中采用舞弊的手段上台。

他自称是禁毒战争的拥护者，美国最初还视他为禁毒盟友。2017年，美国是首批承认他连任的国家之一，而反对派则谴责其舞弊行为，当时暴力抗议活动造成约30人死亡。

埃尔南德斯在2022年4月引渡到美国。美国司法部长加兰德指出，埃尔南德斯“滥用职权支持世界上最大、最暴力的贩毒阴谋之一，洪都拉斯和美国人民为此承担了后果”。