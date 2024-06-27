联合国：2023年武装冲突侵害儿童事件达10年高峰

联合国负责儿童与武装冲突问题的秘书长特别代表甘巴指出，在25个国家和一个个区域局势中，联合国在2023年核实了令人震惊的3万2990起严重侵害儿童事件，受害儿童达2万2557名。她指出，这是近10年来年度发生侵犯行为数量最高的一年。

甘巴星期三（6月26日）向安全理事会报告，与2022年相比，严重侵害儿童事件增加了21％。在全球各地，从太子港到摩加迪沙，从哈尔科夫和南北基伍到喀土穆，从拉法到伯利恒和犹太集体农场贝伊里，从博尔诺州到阿劳卡省，从莫普提到若开邦，儿童首当其冲地承受着不断增加和升级的危机。

在交战地区、流离失所者营地、城市地区、家中和学校，他们经历了可怕的暴力。在许多情况下，暴力的残忍程度不断升级，例如在海地，儿童遭到轮奸、砍头、被武装团伙活活烧死。

甘巴指出，2023年核实数量最多的严重侵权行为是：杀害和残害儿童，其次是招募和使用儿童兵、拒绝人道主义援助准入和绑架。

联合国新闻中心引述甘巴说，2023年期间，严重侵犯儿童权利事件最多的是以色列和包括加沙地带、约旦河西岸和东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土、刚果民主共和国、缅甸、索马里、尼日利亚和苏丹。

在埃塞俄比亚、海地、莫桑比克、萨赫勒和乍得湖地区等儿童保护水平较低的地区，侵害儿童的事件也有所增加。在缅甸，局势急剧升级，经核实，严重侵犯儿童的事件增加了123％。

甘巴对哈马斯和其他巴勒斯坦武装团体杀害、残害和绑架儿童，以及以色列武装和安全部队在加沙地带和西岸地区杀害和残害儿童的人数感到震惊。

她指出，整个局势中的侵犯行为增加了155％，经核实存在的8009起严重侵犯行为，受害儿童达4360名。另有约2万3000起侵犯巴勒斯坦和以色列儿童权利的事件正在核查。