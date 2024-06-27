美日韩誓言开展战略合作 建立更具韧性的供应链

美国、日本和韩国的商务和贸易部长承诺在人工智能安全、出口管制、清洁能源和半导体供应链等战略问题上开展合作，建立更具韧性的供应链。

三国将努力探明对经济至关重要的全球供应中的潜在薄弱环节，美国商务部长吉娜·雷蒙多星期三（6月26日）在华盛顿的三方会议开始时说：“由于我们三国在制造业、服务业、技术和创新方面处于领先地位，我们必须共同努力，不仅为了我们国家的利益，也为了世界的安全。”

日本经济产业部长斋藤健和韩国产业通商资源部长安德根也参加了首次三边会议。会议是由各国领导人在8月发戴维营峰会上决定召开的。

路透社报道，三国部长会后发布的声明说，他们将“着重于在一系列战略领域共同努力，旨在加强我们人民和印度太平洋地区的安全与繁荣。我们的目标是在加强半导体和电池等关键行业供应链的弹性方面优先合作”，并且在人工智能安全、关键矿产、网络安全和技术方面制定标准。

斋藤说，三国“同意与志同道合的国家合作，设计一个公平地评估价格以外因素的市场，建立强大而可靠的战略材料供应链。”

三国将推动稀土元素技术的发展，而中国目前在该领域占据着主导地位。这些国家最近对该行业的“非市场措施”表达了担忧。

彭博社报道，在三边会议召开前，欧洲联盟竞争事务专员韦斯塔格（Margrethe Vestager）与三国代表一起在线讨论了加强关键技术供应链的问题。

斋藤在华盛顿的新闻发布会上说，他们正密切关注中国对国内半导体行业的投资。他特别指出，中国在广泛用于汽车和其他关键行业的传统晶片、老一代半导体方面的产能迅速扩张。

斋藤说：“通过与美国、韩国和欧盟的讨论，我感觉中国在传统晶片制造等方面的过剩生产，引起了极大关切。”