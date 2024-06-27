维基解密创办人阿桑奇返国 反对派警告勿视他为英雄

维基解密网站创办人阿桑奇重获自由返国后，收到热烈欢迎。国会反对党领袖警告政府不要将他誉为英雄。

综合彭博社和路透社报道，52岁的阿桑奇（Julian Assange）星期三（6月26日）在新加坡时间傍晚5时30分乘私人飞机回到澳大利亚首都堪培拉后，与澳大利亚总理阿尔巴尼斯进行了通话。阿尔巴尼斯在电话中欢迎阿桑奇他回国，并称“与阿桑奇进行了非常热烈的讨论”。

阿桑奇的妻子斯特拉也说，阿桑奇告诉阿尔巴尼斯，后者“救了他的命”。

然而，参议院反对党领袖伯明翰星期四（27日）表明对阿桑奇获释感到欢迎，但他认为阿桑奇“并非大规模数据泄露的牺牲品”。

他告诫阿尔巴尼斯不要与阿桑奇会面，并认为庆祝他获释可能会导致美国国会部分议员感到不安。“我确实怀疑国会和其他地方的一些人会感到惊讶，认为阿尔巴尼斯如此公开和亲自欢迎阿桑奇回到澳大利亚是不合适的。”

外交部长黄英贤接受澳洲广播公司（ABC）采访时说，阿桑奇获释不会对澳美关系构成威胁。

阿桑奇星期三在太平洋塞班岛的一个美国法庭上认罪，通过认罪协议结束14年的法律纠纷，重获自由。

他曾在英国伦敦东南部戒备森严的贝尔马什（Belmarsh）被监禁五年，并在厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难七年，期间与美国18项指控作斗争。

这些指控源于维基解密在2010年发布的数十万份关于美国在阿富汗和伊拉克战争的机密军事文件，这是美国史上最大的信息泄露事件之一。

根据美国司法部与阿桑奇达成的认罪协议，司法部将寻求判处阿桑奇62个月监禁，这与阿桑奇在伦敦已完成的刑期相等。司法部承认阿桑奇已完成服刑，放弃此前对他的引渡要求，准许他返回原籍国澳大利亚。