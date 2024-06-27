周四美市盘前走低 重点谈美光科技季度业绩

星期四（6月27日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（6月27日）走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌6.10点或0.11％，报5471.80点；纳斯达克100指数期货跌27.10点或0.14％，报19721.00点；道琼斯指数期货也退低了38.90点，报39088.90点。

在一天波动剧烈的交易后，美国主要股指隔夜（星期三）小幅上涨。市场投资者在美国总统辩论以及美国5月份个人消费支出价格指数发布之前，显得保守与谨慎。

标准与普尔500指数隔夜上升8.60点，闭市报5477.90点。重量级的道琼斯指数上升15.64点，闭市报39127.80点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.24％或46.94点，以19748.06点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是105亿9000万股，比过去20天的118亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

老牌牛仔裤制造商李维斯（Levi Strauss）隔夜公布的第二财季营业额虽然增长将近8％至14亿4000万美元，但却比市场分析师预期的14亿5000万美元略低，导致李维斯股价在今晚盘前下挫15.18％，截稿时报19.61美元。

电子商务巨头亚马逊（Amazon）隔夜收盘时市值首次超越2万亿美元，成为第五家达到这个里程碑的美国上市公司。该股隔夜上涨3.9％至193.61美元，创下历史新高，收盘市值达2.015万亿美元。亚马逊股价在今晚盘前继续上升0.15％，截稿时报193.91美元。

网络安全公司BlackBerry股价在今晚盘前上涨9.50％，截稿时报2.42美元。BlackBerry隔夜盘后公布第一财季调整后每股亏损是0.03美元，虽然比去年同期的每股盈利0.06美元逊色，但是比市场分析师预期的美股0.05美元亏损稍微好一些。

下文我们来看看美光科技（Micron Technology Inc）的最新季度业绩。今晚盘前该股退低5.13％，截稿时报135.05美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、美光科技、Rivian Automotive、特斯拉（Tesla）和Carnival Corp。截稿时，除了Carnival Corp股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

美光科技（Micron Technology Inc）（纳斯达克证券交易所代码：MU）

尽管隔夜盘后发布的季度业绩比预期好，因为对接下来的营业额预测与分析师预期的不相上下，无法给投资者惊喜，导致美光科技股价在隔夜在盘后下跌了约7％。

美光科技用在人工智能晶片的高带宽内存（High Bandwidth Memory）从现在到2025年全部都“卖光”了。（路透社）

根据美光科技截至今年5月底的第三财季业绩报告，集团营业额68亿1000万美元，比LSEG收集到的市场分析师预测的66亿7000万美元还高。

在这个季度里，美光科技也从去年同期的19亿美元亏损，即每股亏损1.73美元，转亏为盈至3亿3200万美元，即每股盈利0.30美元。在剔除特殊项目后，调整后每股盈利为0.62美元，比分析师的0.51美元平均共识出色。

但美光科技高管们对当前季度的业绩预测，是调整后每股盈利1.08美元，营业额76亿美元。这个预测与市场分析师预计的每股盈利1.05美元，以及营业额76亿美元没有什么显著不同，明显让投资者失望。

美光科技的股价，在过去一年里乘着人工智能热潮上涨了一倍多。像晶片巨头英伟达（Nvidia）等人工智能图形处理单元（GPU），都需要美光科技最先进的内存（Memory）。这使美光科技能够从各大科技巨头训练及部署人工智能应用程序中受益，例如OpenAI的ChatGPT等。

尽管美光科技首席执行官梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在业绩声明中也强调，人工智能驱动的数据中心产品需求强劲，但他也同时表示，智能手机和个人电脑市场仍然低迷。

因此他认为，虽然智能手机和个人电脑产品短期需求仅是稳定而已，但集团的人工智能的产品价格却可能会上涨。其中数据中心营业额环比相信会显著增长50％。

梅赫罗特拉说：“我们相信，在接下来几年人工智能驱动的蓬勃增长中，美光科技将成为半导体行业的最大受益者之一。”

美光科技用在人工智能晶片的高带宽内存（High Bandwidth Memory）从现在到2025年全部都“卖光”，就是很好的例子。难怪目前在Tipranks的21名分析师当中，就有19名给予美光科技股“买进”的评级，两名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是157.15美元。