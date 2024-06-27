玻利维亚前陆军司令 因试图发动政变被捕撤职

南美洲国家玻利维亚前陆军司令，指挥军队冲进总统府试图发动政变被捕，总统阿尔塞随即任命新的陆军司令。

综合外电报道，阿尔塞星期三（6月26日）晚上任命新的陆军司令官桑切斯，接替领导政变的陆军前司令苏尼加。桑切斯立即下令军队撤退，军队服从了命令。

阿尔塞早前谴责在总统府发生的企图政变事件，强调玻利维亚的民主必须得到“尊重”。

首都拉巴斯星期三晚些时候已有迹象表明政府正在重新控制局势。阿尔塞走过曾被军队占领的广场，并向支持者致意，然后重新进入总统府。

据西班牙《国家报》 报道，苏尼加本周早些时候被解雇，因为他表明将阻止前总统莫拉莱斯再次竞选总统。两人曾是左翼社会主义运动党的亲密政治盟友，后来为争取党派的控制权而分道扬镳。

玻利维亚是政治最动荡的国家之一，自两个世纪前从西班牙独立以来，已发生近200次政变和革命。莫拉莱斯最近在2019年一场有争议的选举后被军队赶下台。阿尔塞的社会主义政府于2020年当选。

拉美多国政要及国际组织，当天对这起事件表示强烈谴责，并对玻人民和阿尔塞政府表示支持。巴西总统卢拉说，巴方谴责任何形式的政变，重申对阿尔塞政府和人民的支持。墨西哥总统洛佩斯也说，对玻利维亚事件表示“最强烈谴责”，墨方全力支持阿尔塞总统。

拉美和加勒比国家共同体（拉共体）轮值主席国洪都拉斯总统卡斯特罗说，各方应充分尊重公民权利和宪法，谴责玻军方发动“犯罪般的政变”。洪方对玻利维亚人民和总统表示无条件支持。

美洲玻利瓦尔联盟发表声明，谴责玻利维亚发生的未遂政变，表示无条件支持阿尔塞总统，呼吁国际社会捍卫民主、和平并尊重玻利维亚宪法。

美国国家安全委员会发言人沃森说：“美国正密切关注玻利维亚局势，并敦促保持冷静和克制。”