雅典一警察遭燃烧弹袭击 脸部手部烧伤

雅典郊区发生一起燃烧弹袭击，一名守卫希腊最高法官住所的警察脸部和手部二级烧伤。

据希腊雅典通讯社（ANA）报道，这起事件发生在星期四（6月27日）凌晨，地点是当地最高法院院长克拉帕的住所。事件导致一名警察受伤，他乘坐的警车也在袭击中受损。

政府发言人马里纳基斯谴责此次袭击，而迅速逮捕肇事者是当局的“绝对优先事项”。

警方发言人迪莫格利杜告诉当地Action24电视台：“这显然是一起针对警察的谋杀性袭击。”

她说，袭击者正在“监视”警察的行动，并趁警察坐进巡逻车时发动袭击。“袭击者停下车，向他扔了一枚燃烧弹，想把这个人活活烧死在车里。”

据称，警方发现五个用于袭击的破瓶子。

目前尚无人对此次暴力事件负责，希腊反恐小组正在调查这起事件。

克拉帕是2020年新纳粹党金色黎明党具有里程碑意义的审判首席调查法官之一，当时党领导人米哈洛利亚科斯被判13年半监禁。

该组织犯下的罪行包括2013年谋杀一名反法西斯说唱歌手和一名巴基斯坦移民，以及殴打埃及渔民和共产党工会会员。

金色黎明党是由米哈洛利亚科斯创建的排外和反犹太组织，几十年来一直是该国的小党，直到2010年爆发债务危机。该党随后利用公众对移民和紧缩政策的愤怒，于2012年首次进入议会，影响力达到顶峰时，曾是国家第三大政党。