马国新鲜榴梿最快9月或10月运往中国

中国批准进口马来西亚新鲜榴梿后，这些榴梿何时运往中国备受关注。马国农粮部透露，首批新鲜榴梿最快可能9月或10月即可输往中国。农粮部强调，对华出口新鲜榴梿不会影响马国原本的榴梿供应，因为马国榴梿的产量足以应付国内外市场需求。

中国总理李强上星期访问马国时，两国签署了“马国鲜果榴梿输华植物检疫要求议定书”。中国海关总署接着在星期一（6月24日）宣布，即日起允许符合七项要求的马国新鲜榴梿进口中国。

农业及粮食安全部（农粮部）副部长亚瑟古律星期四（27日）在柔佛笨珍与种植业者、饲养业者及渔民代表交流后告诉媒体，农粮部预计9月或10月即可开始向中国输出新鲜榴梿。

他透露，新鲜榴梿起运之前，农粮部的当务之急是确保供出口的新鲜榴梿能达到中方提出的生物安全、食品安全和卫生等要求。

亚瑟古律说，马国过去只能向中国出口速冻带壳榴梿，新鲜榴梿如今也可直接输往中国市场。“若能顺利出口，（马国新鲜榴梿在中国的）价格将是马国的六倍，当局希望能借此进一步打响马国榴梿的名声。”

至于新鲜榴梿出口至中国会否影响马国榴梿市场，亚瑟古律指出，马国出产的榴梿不仅足以应付国内市场，也仍有能力出口。

他说，马国去年出口约20亿令吉（约5亿7500万新元）农产品，榴梿占其中约56.1%或约11亿令吉。可见马国的榴梿产量能同时应付国内外市场需求。