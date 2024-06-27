泽连斯基与欧盟签署安全协议　

乌克兰总统泽连斯基与欧盟签署安全协议，促进欧洲的“和平与繁荣”。

综合法新社和路透社报道，泽连斯基星期四（6月27日）在社交媒体发文，透露自己抵达布鲁塞尔，并计划签署三项安全协议，包括与欧盟的协议。

“无论内部机构如何变化，这项协议将首次体现所有27个成员国，向乌克兰提供广泛支持的承诺。”

除了欧盟，泽连斯基也与立陶宛和爱沙尼亚签订安全协议。

据路透社看到的一份草案，泽连斯基与欧盟签署的协议，列出欧盟在九个安全和国防政策领域帮助乌克兰的承诺，包括武器交付、军事训练、国防工业合作和扫雷等。

乌克兰早前已与美国、法国、德国、英国和日本签署17项类似的双边安全协议。这不是共同防御协定，而是概述各国国家在未来几年向乌克兰提供军事、金融、人道主义和政治援助的承诺。

泽连斯基说：“我们迈出的每一步，都让我们更接近实现共同欧洲家园的和平与繁荣的历史目标。”

他告诉法新社，他相信法国将继续在战场上支持乌克兰。“我们相信法国下一届政府将不受俄罗斯的侵害，并将继续忠于欧洲价值观，维护强大而团结的欧洲。”

泽连斯基将出席布鲁塞尔举行的欧盟峰会，将讨论帮助乌克兰抵御俄罗斯入侵的问题。他也将会见北约秘书长斯托尔滕贝格。