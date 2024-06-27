美国前气候特使克里：若特朗普当选 气候治理将受挫

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发布 / 2024年6月27日 8:27 PM
美国前气候特使克里星期四说，尽管特朗普没法阻止清洁技术的投资和创新，但他可能会在迫切需要大幅减少排放的关键时刻挫败这些投资和创新。（法新社档案照片）
美国前气候特使克里星期四说，尽管特朗普没法阻止清洁技术的投资和创新，但他可能会在迫切需要大幅减少排放的关键时刻挫败这些投资和创新。（法新社档案照片）

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美国前气候特使克里警告，若特朗普当选总统，有关迅速部署气候技术遏制全球变暖的问题，将不可挽回地遭到损害。

法新社报道，克里星期四（6月27日）在伦敦技术峰会上说，尽管特朗普没法阻止清洁技术的投资和创新，但他可能会在迫切需要大幅减少排放的关键时刻，挫败这些投资和创新。

他补充说：“这种紧迫性和加快行动的必要性……将因特朗普的存在而受到不可挽回的损害。”

特朗普曾让美国退出巴黎气候协定，并对气候变化的科学解释表示怀疑。

克里说，世界未能限制气温上升的后果，每天都在全球各地的灾难中上演。“我们必须记住，是什么在驱动我们，这事关生死。”

自今年3月卸任气候特使以来，克里一直在努力争取对清洁能源和其他解决方案的投资，以降低导致全球变暖的排放。

他说，世界每年需要数万亿美元来实现目标。“没有哪个政府有足够的钱来做这件事，我相信私营部门是解决问题的实体。”

克里告诉投资者，特朗普“致力于阻止你们所做的大部分事情”，但市场力量最终会占上风。

克里曾担任美国国务卿和参议员，并于2004年代表民主党竞选总统，但落败。

作为美国前总统奥巴马的首席外交官，克里参与2015年巴黎气候协定的谈判。拜登2021年上任后，任命克里担任内阁级气候问题特使，这是他首次担任这个职务。

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