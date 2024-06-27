美国前气候特使克里：若特朗普当选 气候治理将受挫

美国前气候特使克里警告，若特朗普当选总统，有关迅速部署气候技术遏制全球变暖的问题，将不可挽回地遭到损害。

法新社报道，克里星期四（6月27日）在伦敦技术峰会上说，尽管特朗普没法阻止清洁技术的投资和创新，但他可能会在迫切需要大幅减少排放的关键时刻，挫败这些投资和创新。

他补充说：“这种紧迫性和加快行动的必要性……将因特朗普的存在而受到不可挽回的损害。”

特朗普曾让美国退出巴黎气候协定，并对气候变化的科学解释表示怀疑。

克里说，世界未能限制气温上升的后果，每天都在全球各地的灾难中上演。“我们必须记住，是什么在驱动我们，这事关生死。”

自今年3月卸任气候特使以来，克里一直在努力争取对清洁能源和其他解决方案的投资，以降低导致全球变暖的排放。

他说，世界每年需要数万亿美元来实现目标。“没有哪个政府有足够的钱来做这件事，我相信私营部门是解决问题的实体。”

克里告诉投资者，特朗普“致力于阻止你们所做的大部分事情”，但市场力量最终会占上风。

克里曾担任美国国务卿和参议员，并于2004年代表民主党竞选总统，但落败。

作为美国前总统奥巴马的首席外交官，克里参与2015年巴黎气候协定的谈判。拜登2021年上任后，任命克里担任内阁级气候问题特使，这是他首次担任这个职务。