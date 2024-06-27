英国伦敦街头露宿者近1万2000人 写下新高

根据最新数据，英国伦敦街头露宿者人数近1万2000人，十年来增长58%，写下历史新高。

法新社报道，负责处理英国无家可归问题的组织Homeless Link星期四（6月27日）发出数据显示，截至3月份的一年中，伦敦街头露宿者人数约为1万1993人，写下单年最高记录。

相较2013年至2014年，当时街头露宿者仅7581人。

根据Homeless Link的数据，英国公民占露宿街头者的45%。其余近三分之一来自非洲、亚洲、美洲和澳大利亚，约四分之一来自欧洲。

Homeless Link首席执行官亨德森称，这些数字“令人震惊”，并指出7月4日大选后成立的政府应制定一项跨党派计划，解决这个问题。

他说，需要迅速提供“真正负担得起且安全的住房”，并提供资金充足的服务，以“帮助人们解决贫困的根本原因，并永远摆脱露宿街头的生活”。

无家可归慈善机构Crisis对此说，总体数字“令人深感羞耻，凸显了下一届政府迫切需要控制这场危机”。

作为世界第六大经济体，英国在2023年经历了数十年来的高通胀，近年来也出现了可负担的出租房短缺的情况。慈善机构和活动人士长期以来，一直呼吁政府承诺每年建造9万个社会租赁住房。