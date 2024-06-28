土团党变节议员试图阻止补选遭隆高庭驳回

马来西亚吉隆坡高庭星期四（6月27日）驳回反对党土著团结党一名“变心不退党”州议员为阻止补选提出的临时禁令申请。选举委员会星期五（28日）将按计划宣布补选日期。

吉隆坡高庭这项判决的指标意义，在于这是马国反跳槽法2022年10月生效后，首次有政党根据反跳槽法撤销旗下议员党籍，并报请议会腾空相关议席，再由法庭宣判政党的做法和举行补选都是合法的。

吉兰丹土团党能吉里区州议员莫哈末阿兹兹是去年10月以来七名支持首相安华但不退党的国州议员之一。土团党今年5月陆续宣布撤销这些国州议会党籍，并在6月通报国会与州议会腾空相关国州议席。

吉兰丹州议长莫哈末阿玛上星期三（19日）宣布，莫哈末阿兹兹已丧失土团党党籍，他因而宣布腾空能吉里州议席并通知选委会。选委会星期三（26日）宣布，星期五将开会商定并宣布不选日期。

莫哈末阿兹兹上星期四（20日）入禀吉隆坡高庭，要求法庭推翻土团党与议长的决定。他也要求法庭发出临时禁令，禁止选委会星期五宣布补选日期，直到此案审结为止。他将土团党主席慕尤丁与总秘书韩沙再努丁、吉兰丹州议长莫哈末阿玛和选委会列为答辩方。

吉隆坡高庭司法专员罗兹玛瓦尔星期四下午在内庭审理此案，并禁止媒体旁听。罗兹玛瓦尔聆听申请方和答辩方的代表律师陈词后，同日晚间作出上述裁决。

土团党代表律师吉登在案件结束后告诉媒体，法庭驳回莫哈末阿兹兹的申请，是因为法庭认为即使举行补选，莫哈末阿兹兹仍能参选，因此补选不会损害莫哈末阿兹兹的权益。

他说，法庭也认为，选委会是根据联邦宪法的授权而开会讨论补选日期，因此法庭无权阻止选委会执行这项宪赋职权。他透露，法庭择定8月28日审理莫哈末阿兹兹提出的全面禁令申请。

莫哈末阿兹兹也是吉兰丹话望生国会议员。他说，若能吉里州议席真的举行补选，他必定参选到底。

莫哈末阿兹兹认为，土团党今年3月修改党章第10条，规定党员支持敌对政党将失去党员身分是“违宪的”。他希望法庭以违宪为由驳回土团党的修章条文。

莫哈末阿兹兹也希望法庭宣布吉兰丹州议会通知选委会腾空能吉里州议席悬空的做法无效。

去年10月至今年3月，土团党有六名国会议员及一名州议员利用反跳槽法的漏洞，陆续改变立场支持安华。由于他们坚持不退党，并坚称自己并未抵触反跳槽法。

土团党被迫今年3月2日召开特别全国代表大会修改党章，规定违背党意及支持政敌或对立政党的国州议员将视为自动退党而失去党籍，相关议席也必须腾空。社团注册局4月1日批准土团党修章。

土团党修改党章是为了堵住反跳槽法的漏洞，防止再有议员以“变心不退党”的方式变相跳槽。但上述国州议会表明，除非有法庭判决，他们不会主动腾空议席。

马国反跳槽法阐明，任何议员若在当选后主动退党或加入另一个政党，将失去议员资格，所属选区须补选。但有三种情况不会被视为跳槽，即政党解散、议员受委下议院议长或各州议会议长，以及议员遭开除党籍。