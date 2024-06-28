被控威胁多名美总统候选人的男子被发现死亡

去年被指控威胁绑架和伤害美国共和党总统候选人的一名男子被发现死亡。

路透社报道，美国新罕布什尔州男子安德森（Tyler Anderson）被指向共和党总统候选人发送了一系列威胁短信，陪审团本周开始审理此案。

美国检察官在星期四（6月27日）的一份法庭文件中提出驳回对安德森的起诉，因为政府获悉被告已经死亡，并指他的死亡没有争议。

法庭文件没有透露安德森的死亡情况和死亡地点。安德森的律师没有立即回应置评请求。

根据联邦调查局（FBI）的证词，安德森于去年12月9日被捕。联邦特工和警察根据一些威胁短信追踪到他的住址和设施，在搜索时发现一台手机，手机里有发给两名共和党候选人的威胁信息。

另据今年4月24日的一份起诉书，安德森涉嫌于去年11月威胁要让其中一名候选人“开膛破肚”。他去年12月也威胁要“炸掉”另外两名候选人的头并进行大规模枪击。

根据FBI的证词，安德森接受盘问时说，他也向“其他多个竞选团队”发送了类似的威胁信息。

美国检察官办公室没有公布接到威胁信息的候选人身份，但法庭文件列出了发送给参加共和党初选的美国前联合国代表黑利、前新泽西州州长克里斯蒂和企业家拉马斯瓦米的短信。

美国司法部长加兰去年12月说，这起案件反映出“全国范围内针对公职人员和竞选公职人员的暴力威胁有所增加”。

他说：“这些类型的非法威胁破坏了美国民主的功能。”