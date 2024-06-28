特朗普拒绝无条件接受2024年总统选举结果

美国共和党籍前任总统特朗普在星期四（6月27日）晚的总统选举电视辩论中，拒绝表明将无条件接受今年11月的总统选举结果。

法新社报道，担任美国总统选举首场电视辩论的两位美国有线电视新闻网（CNN）主播，三次询问特朗普是否会接受11月总统选举投票结果，他一开始并没有直接回答这个问题。

在主持人再次要求特朗普表明是否愿意无条件接受11月总统选举结果时，他最后才说：“如果这是一场公平、合法、良好的选举，我绝对会接受选举结果”。

特朗普在2020年总统选举结果出炉后一再做出选举舞弊的不实指控，引发2021年1月6日大批亲特朗普暴徒硬闯国会大厦事件，这起夺走几条人命的事件震惊了全球。

另据美国全国广播公司（NBC）报道，CNN主播塔珀（Jake Tapper）和巴什（Dana Bash）在电视辩论中，要求特朗普就他在2021年国会骚乱事件中的行为令选民担忧做出回应。特朗普却转而抨击众议院1月6日国会骚乱调查委员会，包括担任该委员会成员的两名“可怕共和党人”。

美国2024年总统选举候选人首场电视辩论，星期四晚上在摇摆州佐治亚州举行，寻求连任的民主党人拜登和前任总统、共和党人特朗普，时隔近四年再次面对面交锋。

第二场总统选举电视辩论将于9月10日召开，由美国广播公司（ABC）举办。

今年的美国总统选举投票日为11月5日。