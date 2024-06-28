波音公司擅自公布调查信息被限制

美国国家运输安全委员会宣布对波音公司实施一系列限制，原因是波音公然违反调查规定，向媒体提供非公开调查信息并分析年初发生的门塞掉落事故原因。

新华社报道，美国国家运输安全委员会星期四（6月27日）发表声明说，在针对737 MAX 9型客机门塞掉落事故的相关调查开始时，波音签署了当事方协议，其中明确禁止上述行为。

国家运输安全委员会宣布，由于波音的行为，该公司作为当事方不再有权访问国家运输安全委员会的相关调查信息。波音还将被传唤出席定于8月在华盛顿特区举行的调查听证会，且不能向听证会其他参与者提问。

美国国家运输安全委员会介绍，波音应要求提供的会议记录显示，在6月25日举行的一场关于改进飞机质量的发布会上，波音一名高管向媒体提供了关于737 MAX 9型客机门塞掉落事故的非公开调查信息，相关信息未经国家运输安全委员会核实或授权发布。

此外，波音还就导致事故的原因提供了观点和分析，并将国家运输安全委员会的调查描述为确定负责门塞相关工作的个人。相反，国家运输安全委员会的调查重点，是事故的可能原因，而不是将责任归咎于任何个人。

国家运输安全委员会还说，鉴于波音目前正接受美国司法部关于它是否违反了2021年达成的延期起诉协议的调查，该委员会将与司法部相关部门协调，提供有关波音未经授权发布调查信息的详细情况。