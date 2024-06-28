韩军研判朝鲜导弹上行阶段飞行异常导致爆炸

韩国军方捕捉到朝鲜两天前实施的弹道导弹试射失败的情景，并初步研判导弹在上行阶段的飞行异常导致其在空中爆炸。

韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）星期五（6月28日）的消息，军方提前探测到朝鲜试射筹备动向并进行监视。韩军监视雷达和设备探测到朝鲜于26日凌晨5时30分左右，从平壤一带向朝鲜半岛东部海域发射一枚导弹。

朝中社27日报道，朝鲜导弹总局26日成功进行了多弹头分离及制导命中试射，试射采用中远程固体燃料弹道导弹第一级发动机，分离的机动弹头精准命中三个预定标靶。也就是说，朝鲜声称试射验证了多弹头分导式载具（MIRV）的性能。

若朝鲜主张属实，弹头分离后应该出现三条直线航迹。但从韩军前沿部队使用热成像监视装备（TOD）拍摄的视频看，导弹飞行初期就出现异常的弯曲航迹。导弹在升空后左右摆动，不久后失衡回绕，导致推进器起火，导弹最终在空中爆炸。

韩军相关人士还说，从朝中社发布的图片看，该导弹与“火星-17”型液体燃料洲际弹道导弹相似，但火焰像固体燃料导弹那样呈四方蔓延形态。加上朝鲜通常在成功发射后公开移动式发射车（TEL），但在此次公开的图片中不见发射车。

对于朝鲜确实进行了多弹头导弹试射并最终失败的可能性，韩军做出否定回答。韩军相关人士说，要运用洲际弹道导弹，就需要具备再入大气层技术和多弹头相关技术，但韩美一致认为朝鲜尚未具备该两项技术。

韩国军方说，朝鲜今后还有可能再次试射同款导弹，韩军正密切关注相关动向。