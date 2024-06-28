全球20大首都最高温天数 30年增逾50%

一智库分析，在全球20个最大首都从德里、雅加达到布宜诺斯艾利斯等，在过去30年，最高气温达到35摄氏度的天数增加了52%。

路透社报道，世界上人口最多的20个首都城市居住超过3亿人口，因沥青和建筑物吸收并保留热气，特别容易受到气候变化导致的气温升高影响。

今年以来，多个首都城市，包括德里、达卡和马尼拉等，已受到危险的热浪袭击，导致大量与高温有关的死亡，学校被迫停课。

根据气象站数据，仅德里就经历了74年来持续时间最长、最严重的热浪，从5月14日到6月21日，连续39天的最高气温达到或超过40摄氏度。

总部位于伦敦的国际环境与发展研究所（IIED）的一项分析，量化了世界上一些最大城市中心日益加剧的极端高温威胁。

研究人员利用机场气象站的地表温度数据发现，从2014年到2023年，20个城市中累计有近6500个城市的温度达到或超过35摄氏度。而在1994年到2003年的10年间，这一数字仅为4755。

IIED研究员兰德斯曼说：“我们知道，不同城市对炎热天气的感受并不一致。某些类型的社区和商业区更容易出现极端高温，这与不平等以及我们设计建筑和公共基础设施的方式有关。”

印度尼西亚首都雅加达的气温达到35摄氏度以上天数的绝对增幅最大，从1994年至2003年的28天增加到最近10年的167天；韩国首都首尔从九天增加到58天，而布宜诺斯艾利斯从七天增加到35天。