或涉公司红麴成分保健品 小林制药正调查76起死亡事件

日本保健品制造商小林制药，正在调查另外76起可能涉及该公司含红麴成分保健品的死亡事件。

小林制药近期深陷含红麹成分保健品引发肾脏健康问题的丑闻，在数十名顾客报告肾脏出现问题后，该公司已开始调查五起可能与红麹成分保健品有关的死亡事件。

法新社报道，小林制药公司星期五（6月28日）在一份声明中说，目前已收到1656份就医咨询，在此前开始调查的五起相关死亡事件中，已知有一人并未食用红麹保健品；此外，公司还在调查另外76例可能涉及该产品的死亡事件。

声明说：“即使住院或死亡的直接原因并非与肾脏有关的疾病，但很明显存在各种情况，包括与红麹成分有关的产品可能造成了某种伤害和间接影响的情况。”

红麹是在大米等谷物上繁殖红曲霉菌而制成的产品，红麹中的成分“洛伐他汀”据说具有降低胆固醇的作用。但在另一方面，红麹霉菌会产生一种称为柑橘素的霉菌毒素，这种毒素被认为会导致肾脏病。

2014年，瑞士禁止销售含有红曲米成分的食品，法国已提醒人们在服用此类补品之前，向医生寻求咨询。

但小林制药称，它使用的菌株不产生柑橘素，2月份对所有批次原料的分析中均未检测到柑橘素。

3月十几人出现肾脏疾病症状后，小林制药自行回收使用红麴的相关产品，总计30万包。