印度机场航站楼顶棚坍塌 酿一死七伤

印度德里机场航站楼顶棚因大雨坍塌，造成一人死亡。

彭博社报道，星期五（6月28日）早些时候的大雨导致德里机场1号航站楼入口处的顶棚发生部分坍塌。该航站楼已经暂停所有航班，并将到达和出发航班陆续分配至机场的其他两个航站楼。

德里消防局局长加格（Atul Garg）说，此次事件造成八人受伤，其中一人死亡，救援行动已经结束。

印度媒体早前引述警方报道称，这名死者在医院接受治疗期间死亡。印度当局将向死者赔偿200万卢比（约3万2500新元），向伤者赔偿30万卢比。

德里机场是世界上最繁忙的机场之一。根据国际机场协会的数据，2023年德里机场旅客吞吐量达到7200万人次。1号和2号航站楼接待国内旅客，3号航站楼则接待所有国际旅客。

社交媒体上发布的视频显示，发生坍塌的顶棚所在区域覆盖了1号航站楼的上下客区，倒塌的顶棚压住了几辆汽车。

事故发生时，1号航站楼刚刚升级启用不到四个月，年旅客吞吐量将从之前的1700万人次增至4000万人次。

根据印度气象部门的数据，截至当地时间星期五早上8时30分的24小时内，德里的气象站录得228毫米的降雨量。气象局说，预计德里部分地区至少在下星期二（7月2日）之前都会有大雨。