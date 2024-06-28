周五美市盘前走高 重点谈运动装备巨头耐克季度业绩

星期五（6月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（6月28日）走高。市场投资者都在等待着较迟时候公布的5月份个人消费支出价格指数，希望从中能够推测美国联邦储备局的降息时间表。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升22.20点或0.41％，报5505.10点；纳斯达克100指数期货起85.60点或0.43％，报19874.40点；道琼斯指数期货也起了51.90点，报39216.00点。

美国股市隔夜（星期四）收盘时小幅走高。标准与普尔500指数微起4.97点，闭市报5482.87点。重量级的道琼斯指数起35.26点，闭市报39164.06点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.19％或37.71点，以19788.76点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是94亿9000万股，比过去20天的117亿4000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国总统拜登在隔夜的总统辩论中表现不佳，加剧了人们对他的年龄，以及民主党人候选人能否在11月选举中击败共和党候选人特朗普的担忧。特朗普的Truth社交平台的母公司，特朗普媒体科技公司（Trump Media & Technology）也因此在星期五晚上盘前上涨9.56％，截稿时报40.24美元。

Walgreens Boots Alliance股价在星期五晚上盘前继续下跌0.82％，截稿时报12.09美元。隔夜该药店连锁集团宣布，它有可能会关闭数千家表现不佳的分店，同时也调低了对本财年盈利的预测。该集团股价隔夜因此暴跌超过22％，是该股有史以来最大的跌幅。

芬兰电信巨头诺基亚（Nokia）表示已同意以23亿美元，收购总部位于加利福尼亚州圣何塞的电信设备制造商Infinera Corp。Infinera Corp的股价在星期五晚上盘前上涨了17.30％，截稿时报6.17美元。

星期五下文我们来看看运动装备巨头耐吉（NIKE Inc）的最新季度业绩。星期五晚上盘前该股下挫14.65％，截稿时报80.39美元。

盘前活跃股按序：耐吉、英伟达（Nvidia）、特斯拉（Tesla）、AGNC Investment和美光科技（Micron Technology）。截稿时，除了耐吉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

耐吉（NIKE Inc）（纽约证券交易所代码：NKE）

线上销售放缓、经典鞋类特许经营计划减少、大中华地区“宏观不确定性增加”，以及市场“消费趋势不平衡”，让动装备巨头耐吉本财年的业绩疲弱。（彭博社）

运动装备巨头耐吉在隔夜盘后不仅下调了对新财年业绩的预测，而且还预计当前季度营业额将下降10％。耐吉高管们也表示，中国市场自今年4月开始已经出现销售疲软，全球的消费趋势也显得“不平衡”。

根据市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测，他们普遍认为当前季度营业额大概会减少3.2％而已。因此耐吉高管们的隔夜发表的预测，让市场投资者大跌眼镜，也导致耐吉股价在隔夜盘后即刻大跌11％。

不过，耐吉截至今年5月底的第四季度盈利，仍因为集团削减成本取得成果而表现超出预期。业绩报告显示，集团的净利是15亿美元，即每股净利0.99美元，比去年同期的10亿3000万美元，即每股净利0.66美元出色。在剔除特殊项目后，调整后的每股盈利是1.01美元。不过集团的营业额只有126亿1000万美元，比去年同期的128亿3000万美元少了约2％。

LSEG的分析师之前预测耐吉的营业额为128亿4000万美元，每股盈利0.83美元。

耐吉的2024财年的全年营业额为513亿6000万美元，与上个财年持平。这也是该公司自2010年以来，年度营业额增长速度最慢的财年（不包括疫情期间）。

虽然之前耐吉高管们曾预计当前的2025财年营业额将有所增长，但现在他们表示预计将下降中个位数。这也与市场分析师预计的增长0.9％完全相反。耐吉还预计，上半年的整体营业额预料出现高个位数跌幅。

尽管耐克高管们此前预计2025财年的营业额将有所增长，但现在他们表示预计将下降个位数，这与市场分析师预计的0.9%的增长完全相反。耐克还预计，上半年的整体营业额将出现高个位数的跌幅。

耐吉首席财务官弗兰德（Matthew Friend）在业绩线上会议把业绩趋弱归咎于线上销售放缓、经典鞋类特许经营计划减少、大中华地区“宏观不确定性增加”，以及耐吉各个市场“消费趋势不平衡”。

不过，他也说，业务要大规模的复苏是需要时间的。尽管在未来几个季度业务将充满挑战，但耐吉有信心重新定位，并且通过更平衡的产品组合让自己更具竞争力，从而推动可持续的长期盈利增长。

目前在Tipranks的24名分析师中，有16名给予耐吉股“买进”评级，七名给出“持守”评级，一名给了“卖出”评级，一年期限平均目标价是110.19美元。