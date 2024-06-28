美西南航空飞机从关闭跑道起飞 当局将调查

美国西南航空公司一架飞机，在缅因州机场一条临时关闭的跑道上起飞，联邦航空管理局将对该航班展开调查。

综合彭博社和路透社报道，西南航空的波音737客机4805航班，于当地时间星期二（6月25日）早上从缅因州波特兰的机场起飞，飞往巴尔的摩。但联邦航空管理局（Federal Aviation Administration，简称FAA）说，这架飞机是从一条临时关闭的跑道上起飞，在起飞前，一辆机场车辆驶出了跑道。

西南航空公司过后说，正在与美国国家运输安全委员会和FAA接触，了解飞机起飞的具体情况，事故发生后，飞机继续安全飞往巴尔的摩。FAA星期五（28日）说，将对4805航班进行调查。

西南航空已有多架航班接受调查。

上周，FAA称正在调查西南航空的4069航班，在距俄克拉荷马城机场14多公里处下降到约152米低空的事件。该航班从拉斯维加斯起飞，在自动最低安全高度警告响起后，空中交通管制员向4069航班机组人员发出警报。

此外，本月早些时候，西南航空一架波音737 Max航班，在飞往加利福尼亚州奥克兰的途中，在约10千米的高空发生可能产生严重安全风险的“荷兰式翻滚”。国家运输安全委员会和FAA也在调查这起事件。