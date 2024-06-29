美最高法院推翻1984年先例 限制联邦机构权力

美国最高法院推翻了1984年的一项法律先例。这一决定大大削弱联邦机构的权力，可能影响数百起诉讼，包括2021年1月6日国会骚乱和前总统特朗普的刑事案件。

综合路透社和彭博社报道，美国最高法院大法官星期五（6月28日）以6比3的投票结果，推翻1984年“诉自然资源保护委员会案”中的一项法律先例，裁定撤销下级法院对多家渔业公司的判决。渔业公司对一项政府运营、部分由渔业公司资助的计划提出质疑，该计划旨在监控新英格兰海岸鲱鱼的过度捕捞问题。

最高法院推翻的法律先例源自一项涉及石油公司雪佛龙（Chevron）的裁决，裁决要求法官遵从联邦机构对被认为含糊不清的美国法律的合理解释。这项裁决长期遭到保守派和商业利益的反对。

依照1984年“诉自然资源保护委员会案”中的法律先例，当法规措辞含糊时，法官应遵从联邦机构的法律解释，也被称为“雪佛龙遵从原则”（Chevron deference）。

美国最高法院首席大法官罗伯茨在判决书中写道：“雪佛龙原则被推翻了。法院不应盲目接受联邦机构的解释，应该独立判断联邦机构是否在法定权限范围内行事。且根据《行政程序法》，也不能仅仅因为法律含糊不清就遵从联邦机构对法律的解释。”

最高法院裁决的影响可能不仅止于特朗普的案件。美国检察官在350多起国会骚乱案件中援引了这项法律，迄今为止已有120多名被告根据该条款被定罪并判刑。

目前美国最高法院的保守派大法官占据多数，自由派大法官对当天裁决持反对意见。

自由派大法官卡根称28日的裁决再次提升了最高法院相对于立法和行政机构的权力。她说：“司法谦卑规则让位给了傲慢规则。近年来，最高法院经常把国会分配给各机构的决策权据为己有。”

最高法院的决定对冲击国会大厦的前宾夕法尼亚州警察菲舍尔（Joseph Fischer）来说是一个胜利。2021年11月，一大陪审团对菲舍尔提起七项指控。他被指在国会骚乱爆发前发送鼓吹暴力的短信，其中一条短信写道：“如果特朗普不上台，我们应该宣战。”

美国司法部长加兰批评最高法院的裁决，削弱了司法部起诉国会骚乱罪魁祸首时使用的“一项重要联邦法规”，但他指最高法院裁决的影响应该有限。

加兰在一份声明中说：“1400多名被告因1月6日国会骚乱的非法行为被控，绝大多数不会受到最高法院裁决的影响。”“在这些案件中，没有任何一起案件仅以菲舍尔案所涉及的罪行提出指控。”

有分析认为，美国最高法院推翻1984年的法律先例，将改变三权分立的权力平衡，对拜登政府来说是一个打击。