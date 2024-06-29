美官员：去年10月至今 美向以运送上万枚2000磅炸弹

掌握更新版武器运输清单的美国官员披露，拜登政府已向以色列运送大批弹药，包括超过一万枚破坏力巨大的2000磅炸弹和数千枚地狱火导弹。

路透社星期五（6月28日）报道，未获授权公开发言的两名美国官员说，从去年10月以哈新一轮冲突爆发，到最近几天为止，美国已向以色列运送了至少1万4000枚2000磅MK-84炸弹、6500枚500磅炸弹、3000枚地狱火精确制导空对地导弹（Hellfire）、1000枚掩体炸弹、2600枚空投小直径炸弹，还有其他弹药。

虽然美国官员没有透露运送武器的具体时间表，但武器总数表明，尽管国际社会呼吁限制对以色列的武器供应，而且美国政府最近决定暂停运送一批威力强大的炸弹，但美国对这个盟友的军事支持并未明显减少。

专家说，武器清单与以色列在加沙地带八个月的密集军事行动所需要的补充物资相符合。根据以色列的统计，哈马斯武装分子去年10月7日突袭以色列南部，造成1200人死亡、250人被劫持为人质。以色列随后向哈马斯发动反击行动。

战略与国际研究中心武器专家卡拉科说：“虽然美国提供的弹药在大规模的冲突中可能会很快耗尽，但这份清单清楚地反映了美国对我们以色列盟友的全力支持。”

两名美国官员披露的武器交付数据此前未被报道过，提供了自加沙战争开始以来运往以色列的最新和最广泛的弹药统计。