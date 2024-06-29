拜登特朗普辩论吸引的电视观众 比2020年少约30%

根据市场调查公司尼尔森的最终数据，星期四（6月27日）晚上，超过5100万电视观众收看了总统拜登和共和党对手特朗普进行的2024年总统选举首场电视辩论。

路透社报道，这一数字比2020年观看拜登和特朗普首次对决的7300万电视观众少了约30%。

27日晚的电视辩论也是1976年以来，美国收视率最低的三场首次总统选举辩论之一。

与近几轮美国总统选举的电视辩论相比，27日晚观看拜登和特朗普辩论的电视观众相对较少，这可能表明美国选民对这两名候选人的热情度不高。

尼尔森的数字并没有反映出在线观看辩论的全部情况，随着传统电视观众减少，在线观看越来越受欢迎。

另外，媒体专家正在留意美国有线电视新闻网（CNN）的新电视辩论形式，是否能为未来的总统选举电视辩论提供范本。

三名媒体专家说，CNN对电视辩论设定的限制，包括可以把候选人的麦克风消音、对候选人实施一些限制，其他电视台应该效仿。

也一些媒体评论员批评CNN主持人对候选人的论点，缺乏实时的追问求证，允许候选人传播不符事实的言论。

CNN发言人发表声明说：“主持人的角色是向候选人提出对美国选民来说重要的问题，促进两名候选人互相辩论，允许两名候选人陈述自己的观点并挑战对手的论点。”

特朗普和拜登竞选团队都没有回应关于CNN的电视辩论形式和主持人的表现进行置评的请求。