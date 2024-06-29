联合国：仅17%可持续发展目标进展顺利

联合国报告显示，可持续发展目标中仅17%进展顺利，近一半的目标“进展甚微或一般”，超过三分之一的目标“停滞不前或出现倒退”。

新华社报道，联合国星期五（6月28日）发布的《2024年可持续发展目标报告》说，发展中国家的可持续发展目标投资缺口目前为每年4万亿美元（约5.4万亿新元）。

报告强调，需要大量投资和有效的伙伴关系来推动粮食、能源、社会保护、数字连接等领域的关键转型。

从取得积极进展的领域看，国际社会在部署可再生能源方面取得令人瞩目的进展。全球利用可再生能源发电的能力开始“以前所未有的速度增强”，过去五年的年均增长率为8.1%。全球可使用移动宽带的人口比重从2015年的78%升至95%，互联网普及率在过去八年中提高了约70%。

报告强调，冠病疫情的影响依然存在，冲突不断升级，地缘政治紧张局势和日益严重的气候异常阻碍了可持续发展目标的落实。如果不进行大规模投资并加大行动力度，实现可持续发展目标“仍将遥遥无期”。

联合国秘书长古特雷斯在报告发布记者会上说，当前迫切需要更有力、更有效的国际合作，才可能使实现可持续发展目标取得积极进展。

2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，致力于在2030年前消除贫困、促进平等和应对气候变化等。