伊朗选举将举行第二轮投票 改革派与保守派对决

伊朗第14届总统选举未有候选人赢得半数以上的选票，伊朗内政部宣布，前卫生部长马苏德·佩泽什基安和前首席核谈判代表赛义德·贾利利将在第二轮投票中对决。

伊朗内政部星期六（6月29日）宣布，两位主要候选人均未获得超过半数的选票，因此伊朗将于7月5日举行总统选举决选。法新社引述内政部选举总部发言人穆罕森·伊斯拉米（Mohsen Eslami）说：“没有一位候选人获得绝对多数票，因此，得票最多的第一和第二位候选人的名字将提交给宪法监护委员会。”

路透社引述外交部发言人称，在已统计的2453万5185万张选票中，唯一的改革派候选人马苏德·佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）获得了1041万5991万张支持票，而他的极端保守派对手赛义德·贾利利（Saeed Jalili）获得947万3298万张选票。

伊朗第14届总统选举原定2025年举行，但在总统莱希（Ebrahim Raisi）5月19日因直升机失事遇难后提前举行。

伊朗内政部6月9日公布了经宪法监护委员会审查的六名候选人名单。69岁的佩泽什基安原本面对的保守派候选人包括贾利利、议会议长卡利巴夫、副总统哈希米、德黑兰市长扎卡尼、前内政部长普尔-穆罕默迪。后来，哈希米和扎卡尼相继退出竞选。

伊朗的权力最终掌握在最高领袖哈梅内伊手中，因此结果不会预示伊朗核计划或对中东各地民兵组织的支持有任何重大政策转变。但总统负责政府的日常工作，可以影响伊朗政策的基调。