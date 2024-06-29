埋设多年 联合国在伊拉克清真寺古迹发现炸弹

联合国教育、科学与文化组织（UNESCO）在伊拉克北部城市摩苏尔（Mosul）的一个伊斯兰古迹内发现极端组织伊斯兰国多年前埋设的炸弹。

联合国教育、科学与文化组织人员星期二（6月25日）在地标建筑物努里（Al-Nuri）清真寺遗址进行作业时，在祈祷大厅南边的一面墙壁内发现五枚“旨在引发大规模破坏的大型爆炸装置”。

法新社报道，这个古迹和毗邻的倾斜宣礼塔建于12世纪，但建筑在伊拉克从伊斯兰国手中夺回摩苏尔的战斗中被摧毁。伊拉克军方指责占领摩苏尔三年的伊斯兰国分子在清真寺内放置炸药，意图将它炸毁。

教科文组织说，新发现的炸弹是埋在刻意修建的墙壁里头，因此伊拉克部队在2020年清理现场时没有发现有炸弹。组织说，其中一枚炸弹已拆除，但另外四枚1.5公斤重的炸弹装置“仍相互连接”，预计将在未来几天内清除。现场的施工工作已暂停，直至炸弹拆除为止。

教科文组织说补充道：“伊拉克武装部队立即控制了该地区，局势现已完全受控制。”伊拉克部队联合行动司令部发言人塔赫辛（Tahseen al-Khafaji）说，省级排雷人员请求巴格达国防部帮助拆除剩余弹药，因为这些弹药“构造复杂”。

教科文组织致力于修复这个清真寺古迹以及摩苏尔市内的其他建筑遗产，其中大部分在2017年的战斗中化为废墟。

2014年7月，当时的伊斯兰国领导人巴格达迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）正是在努里清真寺宣布建立“哈里发国”（caliphate），其武装分子占领了伊拉克和邻国叙利亚的大片领土，进行残酷统治。

2017年，在美国领导的多国部队支持下，伊拉克军队将武装分子赶出摩苏尔。

努里清真寺在1173年建成，但在1942年的一次整修工程中重建，原结构仅保留古老的宣礼塔。目前，修复工作主要由阿拉伯联合酋长国资助，预计将于今年12月完成。