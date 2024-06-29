巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立

巴拿马法院宣判，在“巴拿马文件”丑闻核心案中的28名被告洗钱罪名不成立。法院的判决称，28名被告与现已解散的巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡事务所（Mossack Fonseca）洗钱相关的罪名不成立。

星期五（6月28日）获法院判无罪者，包括律师事务所创办人莫萨克（Jurgen Mossack）和冯赛卡（Ramon Fonseca）。冯赛卡于5月份在巴拿马一家医院去世。在4月份于巴拿马市举行的审判中，检方要求判处这两人坐牢12年，这是洗钱罪的最高刑期。

然而，法院认为，从律师事务所伺服器收集的证据，并未按照正当程序收集，这引发了对其“真实性和完整性”的怀疑。法院还裁定，“其余证据不足以确定被告的刑事责任”。

2016年，莫萨克·冯赛卡律师事务所外泄的文件揭露了全球有多少富豪将资产藏匿在离岸公司，如何通过离岸的税务制度让自己获利，引发了全球范围内的大量调查。

涉案人员包括前英国首相卡梅伦、俄罗斯总统普京、足球明星莱昂内尔·梅西、阿根廷时任总统毛里西奥·马克里和西班牙电影制片人佩德罗·阿莫多瓦等。

巴拿马检察官指控莫萨克和冯赛卡帮助他们创建不透明的公司，德国跨国公司西门子（Siemens）的高管在公司官方账户之外存入了数百万欧元。事务所还涉嫌帮助转移阿根廷大规模欺诈案的资金。

莫萨克和其他被告的律师吉列米娜·麦克唐纳（Guillermina McDonald）告诉法新社：“正义得到了伸张，我们对法官的裁决非常满意。”她补充道，然而，“拉蒙·冯赛卡没能看到这个结果”。

巴拿马法院于4月间展开“巴拿马文件”一案的审讯。（路透社）

八年前，国际调查记者联盟 （International Consortium of Investigative Journalists）于2016年4月3日开始发布“巴拿马文件”。调查是基于1150万份从莫萨克·冯赛卡泄露的文件，文件揭露了世界各地的名人如何隐藏财产、公司、资产和利润以逃税或洗钱。

调查发现，为了做到这一点，他们通过事务所成立公司，在多个国家开设银行账户并建立空壳基金会来隐藏资金，这些资金在某些情况下来自非法活动。

该丑闻导致莫萨克·冯赛卡关闭，并塑造了巴拿马作为离岸避税天堂的国际形象。

离岸公司本身并不违法，使用它们有许多合法理由。但它们也可用于洗白犯罪所得，或隐瞒不法分子挪用的财富。