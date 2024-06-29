以色列大使馆外发生袭击案 塞尔维亚宪兵射杀攻击者

塞尔维亚首都贝尔格莱德发生袭击案，一名塞尔维亚宪兵在以色列大使馆前击毙了一名使用十字弓射击他脖子的男子。塞尔维亚总理称袭击者此举为“令人发指的恐怖主义行为”。

法新社引述塞尔维亚内政部长伊维卡·达契奇（Ivica Dacic）说，事件发生在星期六（6月29日）上午11时（新加坡时间傍晚5时）左右，当时“一名身份不明的人……用十字弓射击在以色列大使馆值班的宪兵队员，并击中了他的脖子”。宪兵“使用武器自卫，击退了袭击者，袭击者因伤势过重死亡”。当时在警卫室内的受伤宪兵生命垂危，在医院接受了手术。

达契奇说，袭击者多次走近宪兵，问他博物馆在哪里。他背着一个包，后来他从包里拿出十字弓，射击宪兵。

安全部门已知的一些人疑似涉及这次袭击，他们已经逮捕了一些人。

达契奇后来告诉记者，有早期迹象表明，袭击与涉嫌者相信与瓦哈比运动（Wahhabi movement）有关。这是一个主要在沙特阿拉伯活动的极端保守派伊斯兰教分支。

他说，出于“预防原因”，已有数人被捕，贝尔格莱德的整体安全措施已加强。他补充道，特别检察官已接手此案。

他说：“毫无疑问，这是针对塞尔维亚国家和宪兵队的恐怖主义行为。”

路透社引述以色列外交部说，在以色列驻贝尔格莱德大使馆附近发生了“一起未遂恐怖袭击事件……大使馆已关闭，大使馆没有员工受伤。事件情况正在调查中。”