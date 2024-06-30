哈马斯官员：与以色列停火谈判没有进展

哈马斯高级官员哈姆丹星期六（6月29日）说，与以色列就加沙战争进行的停火谈判没有取得任何进展。

路透社报道，哈姆丹在贝鲁特的新闻发布会上说，哈马斯仍然准备“积极对待”任何结束战争的停火提议。

美国和阿拉伯调解人迄今未能让以哈双方达成停火协议。哈马斯说，任何协议都必须包括结束战争，且以色列全面撤出加沙。以色列说，只会接受暂时停火，直到哈马斯被消灭。

美国新闻网站Axios此前报道，消息人士说，美国对拜登上个月提出的停火协议的部分内容提出了新的措辞。哈姆丹证实，哈马斯于6月24日收到了最新提案，但其中“没有任何新内容”。他说，这些提议“只是浪费时间，为占领者（以色列）实施种族灭绝提供了更多时间”。

哈姆丹指责美国向哈马斯施加压力，迫使其接受以色列的条件。他说：“再次重申，哈马斯准备积极对待任何确保永久停火、全面撤出加沙地带和交换协议的提议。”

加沙北部的战斗还在继续。加沙卫生官员说，以色列星期六的军事打击已造成至少35人死亡，另有多人受伤。

以军星期六说，两名士兵在战斗中丧生，以军继续在加沙东北部的甚贾亚（Shejaia）地区发动攻势。居民说，坦克推进到当地市场周围，空中和地面都有猛烈的炮火。

以军称，过去两天，数十名哈马斯枪手在甚贾亚的战斗和空袭中丧生。此前，以军包围了他们声称的哈马斯改建为武装分子营地的平民区。

声明中说：“在该地区，部队在学校附近发现了观察哨、武器、敌方无人机和远程火箭发射器。”

哈马斯否认其在学校和医院等平民区开展活动的说法。