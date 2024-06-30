世界气象组织：极端天气气候事件已成新常态

今年以来，暴雨、洪涝、热浪和干旱等极端天气气候事件在全球多地频发，造成巨大经济损失。世界气象组织星期五（6月28日）指出，此类事件已成为新常态，温室气体排放导致的气候变化是主要原因。

世界气象组织气候专家阿尔瓦罗·席尔瓦星期五在接受新华社记者采访时说，近几十年来，热浪和强降水等极端天气事件发生频率和强度都在增加。今年以来，亚洲、非洲、欧洲和北美洲的热浪已造成严重损失，对人类健康和福祉构成重大威胁。

席尔瓦分析说，在不同时间和空间尺度上，厄尔尼诺和拉尼娜现象等多种气候因素都可能助推极端天气气候事件，但人类活动引起的气候变化是主要原因，这也是极端天气气候事件发生频率和严重程度不断增加的长期背景。

在厄尔尼诺现象和温室气体排放导致的气候变化等因素推动下，创纪录的高温持续时间延长。欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局近日发布的报告显示，今年5月是有记录以来的最热5月，也是连续第12个月全球单月平均气温刷新同期最高值。

席尔瓦说，尽管从去年延续至今年的厄尔尼诺现象现已结束，但世界气象组织最新发布的季节性预报显示，7月至9月，非洲、欧洲、亚洲绝大部分地区和北美洲、中美洲和加勒比海、南美洲热带大部分地区气温将高于平均水平，加剧热浪和野火发生的风险。

另据哥白尼气候变化服务局近日发布的季度预报，未来6个月，全球大部分海洋区域表面温度将高于平均水平，只有赤道太平洋和南大洋是例外。这与今年晚些时候可能出现的拉尼娜现象有关。

哥白尼气候变化服务局高级科学家弗兰切丝卡·古列尔莫在接受新华社记者采访时说，在拉尼娜现象期间，太平洋海面温度的变化直接影响整个热带地区的降水模式，进而影响全球范围内的气温、降水和风向。