朝鲜称美日韩联合军演为“亚洲版北约”

朝鲜批评韩国、日本和美国本月举行的三边“自由边缘”（Freedom Edge）军事演习，称此类演习表明三国关系已发展成为“亚洲版北约”。

路透社报道，美日韩三国星期四（6月27日）开始大规模联合军事演习，海军驱逐舰、战斗机和美国“西奥多·罗斯福”号核动力航母参与演习，旨在加强对导弹、潜艇和空袭的防御。

美日韩去年在戴维营举行的三国峰会上提出了“自由边缘”演习，旨在加强军事合作，以应对朝鲜武器试验导致的朝鲜半岛紧张局势。

朝中社星期天（29日）报道，朝鲜外交部在一份声明中说，平壤不会忽视美国及其盟友领导的军事集团的加强，并将以积极和压倒性的回应来保护地区和平。

朝鲜外交部说，华盛顿正努力将韩国和日本与北约联系起来，韩国试图向乌克兰提供武器就是其中一个例子。

韩国此前称将考虑直接向乌克兰提供武器，以抗议朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京最近签署的共同防御协定。

韩国和美国指责朝鲜向俄罗斯提供用于乌克兰战争的武器。俄罗斯和朝鲜都否认有任何此类交易。

朝鲜长期以来一直谴责美国和韩国的联合演习，称其为入侵的预演和华盛顿和首尔敌对政策的证据。

去年，美日韩三国举行了联合海军导弹防御和反潜演习，以加强对朝鲜威胁的反应。