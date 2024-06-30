辩论表现不佳引捐赠者担忧 拜登继续为大选筹款

美国总统拜登星期六（6月29日）在纽约州和新泽西州参加筹款活动，以消除其连任竞选中出现的信任危机。此前，他在辩论中表现不佳，令民主党同僚感到失望。

路透社报道，拜登和第一夫人吉尔·拜登前往纽约富人区汉普顿，参加由对冲基金亿万富翁罗森斯坦主持的竞选筹款活动。随后他将前往新泽西州，参加由富有的新泽西州州长、民主党人墨菲主持的筹款活动。

拜登对汉普顿的约100名支持者说：“我理解人们对辩论的担忧，我度过了一个不太好的夜晚。关键是，我度过了一个不太好的夜晚，但特朗普也一样。”

他说：“我向你们保证，我们会赢得这次选举。”

拜登星期五（28日）在北卡罗来纳州的一次集会上说，他想在11月的大选中击败特朗普，没有迹象表明他会听从民主党人希望他退出竞选的呼吁。

他向支持者承认：“我走路不像以前那么轻松了。我说话不像以前那么流畅了。我辩论也不像以前那么好了。”

“但我知道如何说实话。我知道如何做好这份工作。”在热烈的欢呼声中，拜登发誓“当你被击倒时，你会重新站起来。”

拜登在辩论中的口误和偶尔漫无目的的回答加剧了选民的担忧，他们担心他可能不适合再任四年总统。

拜登竞选团队星期六夸口说，从辩论日到星期五晚上，他们已经筹集了2700多万美元（约3662万新元），但人们仍担忧辩论表现会损害筹款。

就在几个月前，拜登的筹款比特朗普领先1亿美元，但拜登竞选团队和民主党全国委员会在6月份的银行存款为2.12亿美元，而特朗普竞选团队和共和党全国委员会的银行存款为2.35亿美元。

据两名消息人士称，最近几天，许多顶级捐赠者打电话给政治顾问，询问一条鲜为人知的规则。根据这个规则，拜登可能会在违背他意愿的情况下被取消竞选资格，并在8月的民主党全国代表大会或之前被替换。

据《纽约时报》报道，一些捐赠者正积极尝试联系第一夫人吉尔，以便她可以说服丈夫不参选。

不过，拜登竞选团队的一名主要筹款人说，一些捐赠者很快就意识到，他们在这种情况下的影响力是多么小。

这名筹款人说：“很多人认为自己比实际上更重要。”