尼日利亚东北部发生自杀式袭击 至少18人遇难

尼日利亚东北部星期六（6月29日）发生针对婚礼、医院和葬礼的自杀式袭击，造成至少18人死亡，19人重伤。

法新社报道，据博尔诺州一名警察发言人称，在格沃扎镇（Gwoza）发生的三起爆炸事件中，一名背着婴儿的妇女在婚礼中途引爆了炸弹。

“大约下午3时45分（新加坡时间晚上10时45分），一名背着婴儿的妇女在拥挤的停车场引爆了她身上的简易爆炸装置。”

女性自杀式炸弹袭击者还出现在该镇的一家医院。当局称，另一起袭击后来发生在婚礼爆炸遇难者的葬礼上。

据博尔诺州紧急事务管理局称，在一系列袭击中，至少有18人死亡，包括儿童、男性、女性和孕妇，42人受伤。19名“重伤”人员被送往地区首府迈杜古里，另有23人等待撤离。

一名在格沃扎镇协助军方的民兵说，两名同事和一名士兵也在另一起针对安全哨所的袭击中丧生，但当局尚未证实。

近十几年来，圣战组织“博科圣地”（Boko Haram）在该地区多次发起暴力行为。该组织尚未立即宣布对上述袭击负责。

尽管博科圣地近年来失利，但圣战分子仍定期袭击尼日利亚的农村社区。

在叛乱期间，博科圣地多次派遣年轻女性和女孩进行自杀式袭击。

暴力事件已造成尼日利亚东北部四万多人死亡，约200万人流离失所。冲突蔓延到邻国尼日尔、喀麦隆和乍得，促使该地区组建军事联盟来对抗武装分子。