法国国民议会选举开始首轮投票

法国国民议会选举在当地时间星期天（6月30日）早上开始第一轮投票，来自多个政党的4000多名候选人将角逐577个议席。

新华社引述法国媒体报道，法国全国注册选民约4900万，第一轮投票率预计可达66%，较上一次2022年国民议会选举第一轮投票率高出近20个百分点，重回1997年国民议会选举时的高投票率水平。

本次选举竞争主要在三大阵营间展开，法国极右翼政党国民联盟呼声最高，其次是新成立的左翼联盟“新人民阵线”（Nouveau Front populaire），再次是执政党联盟“在一起”。

法国《回声报》6月28日发布民调结果显示，国民联盟、“新人民阵线”、“在一起”的支持率分别是37%、28%、20%。

在6月初举行的欧洲议会选举中，法国执政党复兴党得票率远低于国民联盟，法国总统马克龙随即宣布解散国民议会、提前举行新一届国民议会选举。舆论认为，这是马克龙的一场民意“豪赌”，法兰西第五共和国1958年建立以来，极右翼政党或将首次在国民议会取得多数席位。

法国全国划分577个选区，对应国民议会577个席位。选举采取两轮投票制，第一轮投票中，候选人得票超过半数的直接当选；若无人得票过半，则获得不低于本选区12.5%登记选民支持的候选人进入第二轮投票，得票最高者当选。当选者任期五年。

本次法国国民议会选举第二轮投票定于7月7日举行。