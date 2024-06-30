服用小林制药红曲保健品 逾八成受害者肾功能未改善

日本肾脏学会星期天（6月30日）公布的调查结果显示，因服用小林制药公司含红曲成分保健品而出现肾功能障碍的206名患者，有逾八成经治疗后肾功能未见改善，还有病患住院后出现全身衰竭最终不治的病例。

共同社报道，日本肾脏学会星期天在横滨市召开学术总会并公布调查报告称，有超过一半服用了红曲的病患被诊断出肾脏“肾小管”损伤，以致无法重新吸收人体所需成分的“范可尼综合征”。

调查指出，在对110人实施的肾活检后，显示存在肾小管间质性肾炎的人达47%，28%的人出现肾小管坏死的情况，另有七人须进行透析治疗，其中两人仍在接受治疗。

在对患者进行追踪调查后，发现患者的蛋白尿基本得到改善，但在105名接受追踪调查的病患中，有90人反映肾脏过滤功能的数值未见改善，处于类似慢性肾脏病（CKD）的状态。

发表调查结果的学会副理事长、大阪大学教授猪阪善隆说：“可以推测肾脏损伤较重的话，很难恢复。”

报告还提及了一名逾90岁妇女的死亡病例。去年12月，这名妇女因出现发烧和倦怠症状而就诊，后被诊断患有范可尼综合征被要求住院。尽管她的肾功能经救治后开始好转，但却影响力进食量、肌肉力量也急速减弱，最终引起并发症，于今年2月去世。