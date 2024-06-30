服用小林制药红曲保健品 逾八成受害者肾功能未改善

更新 /
更新 / 2024年6月30日 11:08 PM
发布 /
发布 / 2024年6月30日 10:56 PM
日本肾脏学会公布调查报告称，有超过一半服用了小林制药公司含红曲成分保健品的病患被诊断出肾脏“肾小管”损伤。（法新社）
日本肾脏学会公布调查报告称，有超过一半服用了小林制药公司含红曲成分保健品的病患被诊断出肾脏“肾小管”损伤。（法新社）

字体大小:

日本肾脏学会星期天（6月30日）公布的调查结果显示，因服用小林制药公司含红曲成分保健品而出现肾功能障碍的206名患者，有逾八成经治疗后肾功能未见改善，还有病患住院后出现全身衰竭最终不治的病例。

共同社报道，日本肾脏学会星期天在横滨市召开学术总会并公布调查报告称，有超过一半服用了红曲的病患被诊断出肾脏“肾小管”损伤，以致无法重新吸收人体所需成分的“范可尼综合征”。

调查指出，在对110人实施的肾活检后，显示存在肾小管间质性肾炎的人达47%，28%的人出现肾小管坏死的情况，另有七人须进行透析治疗，其中两人仍在接受治疗。

在对患者进行追踪调查后，发现患者的蛋白尿基本得到改善，但在105名接受追踪调查的病患中，有90人反映肾脏过滤功能的数值未见改善，处于类似慢性肾脏病（CKD）的状态。

发表调查结果的学会副理事长、大阪大学教授猪阪善隆说：“可以推测肾脏损伤较重的话，很难恢复。”

报告还提及了一名逾90岁妇女的死亡病例。去年12月，这名妇女因出现发烧和倦怠症状而就诊，后被诊断患有范可尼综合征被要求住院。尽管她的肾功能经救治后开始好转，但却影响力进食量、肌肉力量也急速减弱，最终引起并发症，于今年2月去世。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Lianhe Zaobao Chengyu Game
Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club