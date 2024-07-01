出口民调：法国极右翼领跑议会选举首轮投票

法国国民议会选举出口民调显示，勒庞领导的极右翼国民联盟在首轮投票占据首位，为极右政党在法国现代史上首次控制政府奠定了基础。

彭博社报道，根据四家民调公司星期天（6月30日）晚公布的初步预测，国民联盟预计将获得33%至34.2%的选票，新成立的左翼联盟“新人民阵线”以28.5%至29.6%得票率排位第二，法国总统马克龙领导的中间派联盟预计将获得21.5%至22.4 的选票，排在第三。

法国6月30日进行国民议会选举首轮投票。尽管马克龙的总统职位尚未正式受到威胁，而且他表明没有辞职的计划，但当天的选举结果表明，他可能不得不与勒庞阵营共同执政。极右翼联盟对马克龙主推的大部分政策优先事项都持反对态度，包括移民问题、养老金改革和加强欧盟政策。

勒庞6月30日晚在北部选区对支持者说，法国人民已通过投票，明确表明他们要终结七年腐蚀性政权的决心。（彭博社）

勒庞在首轮投票中成功连任国民议会议员。她星期天晚间在法国北部选区对支持者说，她的政党“实际上横扫了马克龙阵营的选区”，称“法国人民已通过投票明确表明他们要终结七年腐蚀性政权的决心”。

马克龙在初步结果公布后发表声明，呼吁选民在第二轮投票阻击国民联盟，“表明我们要的是一个广泛和明确的民主共和联盟”。

法国媒体报道，本轮投票率在65.5%到69.7%之间，为1988年以来最高。第二轮投票定于7月7日，目前推测新一届国民议会组成为时尚早，但执政联盟失去相对多数席位几成定局。

在6月初举行的欧洲议会选举中，法国执政党复兴党得票率远低于国民联盟，马克龙随即宣布解散国民议会、提前举行新一届国民议会选举。舆论认为，这是马克龙的一场民意“豪赌”。法兰西第五共和国1958年建立以来，极右翼政党或将首次在国民议会取得多数席位。

法国划分577个立法选区，对应国民议会577个席位。选举采取两轮投票制，第一轮投票中，候选人得票超过半数的直接当选；若无人得票过半，则获得不低于本选区12.5%登记选民支持的候选人进入第二轮投票，得票最高者当选。当选者任期五年。