法总理拟暂停推进失业保险改革计划

一名接近法国总理阿塔尔的消息人士向路透社披露，阿塔尔已决定暂停推进一项失业保险改革计划，这项计划旨在削减失业保险金支出。

报道指，阿塔尔在法国国民议会选举首轮投票结束后做此决定。

出口民调显示，勒庞领导的法国极右翼国民联盟在星期天（6月30日）的首轮投票占据首位，新成立的左翼联盟“新人民阵线”排位第二，总统马克龙领导的中间派联盟排在第三。

另据法新社报道，阿塔尔当天晚上敦促选民，在第二轮投票中决不能投给极右翼。

阿塔尔说“极右翼已接近权力之门”，并警告国民联盟有可能赢得绝对多数。“我们的目标很明确，就是阻止国民联盟在第二轮选举当选。一票都不能投给国民联盟。”

阿塔尔5月受访时说，法国政府计划缩短人们申领失业救济金的期限，以加强他们的工作动力。

他当时说，领取失业救济金的最长期限将从18个月缩短至15个月。政府还计划要求领取失业救济金者必须在过去20个月内工作满八个月，才有资格领取失业救济金。目前的要求为，在过去24个月内工作满六个月。

法国6月30日进行国民议会选举首轮投票。尽管马克龙的总统职位尚未正式受到威胁，而且他表明没有辞职的计划，但当天的选举结果表明，他可能不得不与勒庞阵营共同执政。极右翼联盟对马克龙主推的大部分政策优先事项都持反对态度，包括移民问题、养老金改革和加强欧盟政策。

法国国民议会选举第二轮投票定于7月7日，目前推测新一届国民议会组成为时尚早，但执政联盟失去相对多数席位几成定局。