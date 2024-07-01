美国提高多个欧洲军事基地的警戒等级

多家美国媒体报道，美国军方已将数个欧洲基地的警戒状态提升至第二高等级。

美国广播公司（ABC）新闻和美国有线电视新闻网（CNN）星期天（6月30日）引述未具名官员说，这些分布在欧洲各地的美国基地的警戒状态已提高至“查理”（Charlie）等级。

根据美国陆军网站信息，“每当发生一起事件或有情报表明可能发生某种形式的恐怖行动，或是针对美军人员或设施的袭击”，就会发布“查理”警戒。

一旦发生了恐袭或恐袭已经“迫在眉睫”，就会进入最高的“德尔塔”（Delta）警戒。

美国欧洲司令部并未确认美国媒体的消息，但强调“我们一直都保持警戒”。

五角大楼说：“由于多种因素可能影响驻扎在欧洲战区的美军和美军家属的安全，美国欧洲司令部正加倍强调必须在夏季保持警戒。”

美国国务院目前建议在美国欧洲司令部总部所在地德国的美国公民，提高警惕防范恐怖主义。德国正在举办欧洲足球锦标赛。

虽然国务院没有提到具体的威胁，但自3月间俄罗斯莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅发生枪击恐袭，造成近150人死亡，欧洲各国一直处于高度警戒状态。极端组织“伊斯兰国”宣称对莫斯科音乐厅袭击负责。

即将举行巴黎奥运会的法国也在奥运会前提高了警戒等级。