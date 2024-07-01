杜特尔特父子竞选参议员 或影响小马可斯政策走向

菲律宾总统小马可斯2022年上任时与前任总统杜特尔特结盟，但这两大政治家族的关系两年来一直不稳定。现在杜特尔特还准备竞选参议员，这可能干扰菲律宾未来几年的政策走向。

路透社报道，为杜特尔特女儿的菲律宾副总统莎拉，上周宣布辞去教育部长职务后，又宣布她的父亲和两名兄弟明年将竞选参议员。

79岁的杜特尔特和小马可斯的联盟破裂早已在意料之中，但杜特尔特家族发出的政治挑战，可能会破坏小马可斯巩固政权，培养2028年接班人的希望。

菲律宾总统的任期为六年，不得连任。小马可斯2022年6月30日上任，他的任期将在2028年到期。

分析人士称，莎拉可能会在2028年竞选总统。

菲律宾大学政治学教授恩西纳斯—弗朗哥说：“这是一个威胁。”他说，杜特尔特家族 “不仅向马可斯家族发出了一个信号，也向菲律宾人民传递了一个信息，那就是‘我们依然实力坚强’”。

66岁的小马可斯对杜特尔特家族的竞选计划显得漫不经心，6月27日他告诉记者：“这是一个自由的国家。他们想做什么就做什么吧。”

目前尚不清楚杜特尔特父子三人竞选参议员，对菲律宾政府的近期政策会产生什么影响。申请参加菲律宾参议院选举到10月才截止。

菲律宾参议院选举将在2025年5月12日举行。如果杜特尔特家族在强大政治后盾的支持下，在这场“中期选举”中获胜，小马可斯要通过与杜特尔特家族利益相悖的立法，恐会变得棘手。