家人鼓励拜登继续竞选 资深民主党人也力挺他

美国民主党高层排除更换总统候选人的可能性，并呼吁党员转而把焦点放在特朗普再次出任总统可能带来的后果。

法新社报道，美国众议院前议长佩洛西星期天（6月30日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“这无关于一场电视辩论中的表现，重要的是总统任期内的表现。”

被视为拜登潜在替代人选之一的佐治亚州参议员沃诺克（Raphael Warnock）告诉全国广播公司（NBC），拜登绝对不应该退出选战，民主党的任务是确保拜登在11月选举中冲过终点线，这不是为了拜登，而是为了美国。

特拉华州参议员库恩斯则指拜登是唯一能击败特朗普的民主党人。

另有知情者在星期天透露，虽然拜登在上周的电视辩论表现糟糕，他的家人还是鼓励他继续竞选，尽管拜登的一些家庭成员私底下对白宫人员为这次电视辩论所做的准备深感不满。

根据《纽约时报》报道，拜登与妻子吉尔、孩子们和孙辈周末齐聚在戴维营，并指拜登正在想办法平息民主党的焦虑。

路透社访问的民主党盟友、金主和前任及现任助手则把拜登的差劲表现归咎于准备工作不充分和疲惫。他们说，拜登高级顾问在辩论前所做的一些决定是错误的。其中一人说，他曾要求让拜登在辩论前充分休息，但拜登的顾问仍坚持让他在生病和疲惫不堪的情况下出战。一名金主则说，他认为拜登接受了过度训练，反而让特朗普处于有利地位。