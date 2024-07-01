周一美市盘前小幅走高 重点谈分析师给晶片巨头英伟达的最新目标价

星期一（7月1日）重点：

在展望今年下半年之际，美国华尔街股市主要股指期货星期一（7月1日）小幅走高。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.60点或0.19％，报5471.10点；纳斯达克100指数期货起42.60点或0.22％，报19715.60点；道琼斯指数期货也升高75.60点，报39194.50点。

美国股市上星期五（6月28日）先起后跌。市场投资者消化了通胀数据，也在美国总统辩论后权衡了政治的不确定性。

标准与普尔500指数上星期五下跌22.39点，闭市报5460.48点。重量级的道琼斯指数退低45.20点，闭市报39118.86点。以科技股为主的纳斯达克100指数也跌了0.59％或116.02点，以19673.00点收市。

盘前交易重点：

有报道称，两名知情人士透露，美国司法部将就两起致命空难对波音公司（Boeing）提出欺诈指控，并要求该飞机制造商认罪或接受审判。波音公司股价在星期一晚上盘前下跌1.41％，截稿时报179.44美元。

虽然没有明显的新催化剂，但是比特币在过去几个小时里却突然跳高，带动与加密货币相关的股票在星期一晚盘前也跟着上涨。Bit Digital股价涨6％、MicroStrategy上涨4％、CleanSpark和Marathon Digital的股价也起了3％、Riot Platforms和Coinbase股价则升高2％。

美国前总统特朗普Truth社交平台的母公司，特朗普媒体科技公司（Trump Media & Technology）的股价在上星期五下挫将近11％之后，在星期一晚盘前回弹3.57％，截稿时报33.92美元。该公司大股东特朗普上星期四（6月27日）与美国总统拜登展开了首场总统辩论。

星期一下文我们来看分析师给晶片巨头英伟达（Nvidia）的最新目标价。星期一晚盘前该股退低1.06％，截稿时报122.23美元。

盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉（Tesla）、游戏驿站（GameStop）、美光科技（Micron Technology）和耐吉（Nike Inc）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

尽管近期股价有所下跌，但是该股在过去一个月仍上涨7.43％。更重要的是，英伟达股价在今年迄今已上涨156.47％，成为标准与普尔500指数当中表现第二强劲的公司，仅次于Super Micro Computer。（路透社）

英伟达（Nvidia Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

自6月10日股票分拆以来，晶片巨头英伟达的股价波动幅度不断加大。但是市场的分析与投资公司却继续调高他们对这家人工智能晶片领军企业的股票目标价。

现在市场分析师给出的新的目标价格范围是介于140美元至200美元之间。这里我们就把一些分析师的目标价列出让投资者做参考。

Oppenheimer的分析团队是率先对英伟达股看涨的公司之一。他们在英伟达股票分拆后的一天，就将英伟达的目标股价从110美元提高到150美元。

Rosenblatt分析公司是在6月18日把英伟达的目标价，从原本的140美元提升至200美元。

在这段期间，英伟达的股价一度升高到135.58美元的历史新高，市值达到3.3万亿美元，短暂超越两大科技巨头微软（Microsoft）和苹果公司（Apple），成为全球最有价值的上市公司。

随后分析公司Jefferies也在6月24日将英伟达股的目标价从135美元上调至150美元。

Constellation Research则是在6月26日将英伟达股票的目标价定在200美元。换言之，该公司预计英伟达股价会从现在到明年之间上涨约65％。

在同一天里，花旗银行（Citibank）也把对英伟达股的目标价从126美元上调至150美元。

6月27日，分析公司Cantor Fitzgerald则把英伟达今后12个月的目标价定在175美元。

Truist Securities是在6月27日将英伟达的目标价从128.80美元上调至140美元。

尽管近期股价有所下跌，但是在过去一个月里它仍上涨了7.43％。更厉害的是，英伟达股价在今年迄今已上涨156.47％，成为标准与普尔500指数当中表现第二强劲的公司，仅次于Super Micro Computer。

目前在Tipranks的41名分析师中，共有38名给予该股“买进”评级，三名给了“持守”评级，一年期限平均目标价是135.09美元。以英伟达上星期五的123.54美元闭市价来计算，这些分析师认为该股平均还有9.35％的上升潜能。