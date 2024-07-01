缅甸拘捕11名被指抬高米价者 其中一人为日企高管

缅甸逮捕四名超市连锁店高管，其中一人为日缅合资企业的日本高管，罪名为抬高大米价格。

路透社星期一（7月1日）引述《缅甸环球新光报》报道，缅甸当局逮捕了11人，包括大米贸易商、工厂和零售商负责人，指控他们的米价比规定价格水平高出31至70%。

日本内阁秘书长林芳正同日告诉记者，仰光警方审问了一名日本公民。他说：“日本政府计划采取适当措施，同时敦促当地政府尽早释放这名日本公民。”

林芳正说，日本政府将与被拘日本公民的雇主保持联系，并为他们提供必要的协助。

根据《缅甸环球新光报》报道，其中一名被捕者为超市连锁店Aeon Orange高管。Aeon Orange是日本永旺集团（AEON）和仰光Creation Myanmar的合资企业。

永旺集团发言人向路透社证实，一名员工在缅甸被拘留，目前公司正与日本大使馆合作以获取更多信息。

缅甸军政府发言人没有回应置评请求。

2021年2月缅甸军方推翻民选政府，引发大规模的抗议活动，并演变成全国性的武装对抗，使这个贫穷的东南亚国家一直处于动荡之中。缅甸军政府一直想要设法稳定经济。

缅甸一名碾米厂老板说，从事该行业的许多商人都在苦苦挣扎，因为官方汇率与购买进口燃料和化肥等大多数交易的黑市汇率错配。

不愿具名的这名老板说：“按政府的标准价格水平出售大米会使我们蒙受损失。”他说：“缅甸仍然有大量的大米，出现目前这种情况是因为政府想要限制米价。”

《缅甸环球新光报》为缅甸军政府官方媒体。