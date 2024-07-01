日本新一代主力运载火箭H3 首次成功发射卫星

日本新型H3火箭3号机从鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空，火箭上搭载有地球观测卫星“大地4号”。

新华社报道，日本宇宙航空研究开发机构星期一（7月1日）发射H3火箭3号，成功将地球观测卫星“大地4号”送入预定轨道。这是日本新一代主力运载火箭首次成功发射卫星。

宇宙航空研究开发机构直播画面显示，当天中午12时零7分（新加坡时间上午11时零7分），H3火箭3号从日本南部鹿儿岛县种子岛宇宙中心升空。发射后约16分30秒，火箭和卫星分离。随后，卫星进入高度约620公里的太阳同步准回归轨道。

“大地4号”是一颗雷达卫星，它是现役陆地观测技术卫星“大地2号”的后继卫星。“大地4号”在三米的高分辨率下观测宽度从50公里增至200公里，观测整个日本的频率也从一年四次增加至20次。

“大地4号”将用于灾害情况观测和监测地壳变动等，以期尽早发现与灾害相关的火山活动、地基下沉、滑坡等情况。此外，“大地4号”还将用于森林资源管理、海洋和气候研究等。

日本原计划2023年发射“大地3号”卫星，但新一代主力运载火箭H3（试验1号）发射失败，导致卫星被毁。今年2月，H3火箭（试验2号）再次尝试发射，虽然获得成功，但当时为保险起见，只搭载了一颗模拟卫星和两颗超小型卫星。

日本现役主力运载火箭H2A于2001年投入使用，并将于2024财年内退役。按计划，日本将从2025财年起完全切换至H3火箭。日本政府希望，运载能力更强、发射成本更低的H3火箭有能力参与到国际商业卫星发射竞争中。