德选择党领袖：法国民联盟选举表现值得效仿

德国极右翼选择党领导人说，法国极右政党国民联盟在法国议会首轮选举中的胜利是个值得效仿的榜样。

彭博社报道，国民联盟在星期天（6月30日）举行的议会选举首轮投票中以34%的支持率领跑。德国选择党（AfD）联合领袖魏德尔（Alice Weidel）说，她怀着钦佩和尊敬的态度看待法国的选举结果。“我认为勒庞（Marine Le Pen）能够取得这么好的结果真是太棒了。当然，这也是德国选择党的榜样。”

选择党近年来在德国的支持率逐渐上升。6月初的欧洲议会选举投票前，选择党主要欧洲议会议员候选人克拉（Maximilian Krah）因涉纳粹发言而引发德国和欧洲极右派抵制，勒庞与选择党决裂，选择党被泛欧极右翼政党联盟踢出，在欧洲议会面临孤立。

一些反对者指，选择党的反移民政策即使对欧洲其他右翼团体来说也过于激进。魏德尔驳斥说：“我看不出我们党的纲领有何不妥之处。”她认为，勒庞的国民联盟实际上比选择党更为苛刻，“勒庞也是这么说的”。

自6月初以来，魏德尔与勒庞的关系就陷入紧张。她表明自己并不期望能很快与勒庞和解，但希望能在中长期内进行对话。

选择党日前在埃森举行党代表大会，魏德尔和盟友克鲁帕拉（Tino Chrupalla）再次当选党领导人，其中魏德尔在600名代表中的支持率为80%。