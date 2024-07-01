苏纳克望限制工党政府权力 吁选民勿将选票分给改革党

英国首相苏纳克说，只有保守党才能与工党领导的政府抗衡。他将向考虑投票给右翼改革党的选民发出呼吁。

路透社星期一（7月1日）报道，英国大选即将开始之际，苏纳克将在一场竞选集会上发表讲话。他在讲稿中说，右翼政党改革党（Reform UK）不会赢得足够的议会席位来反对工党（Labour），一个由工党领导的政府将对英国不利，而不受制约的工党政府对英国来说则会是一场灾难，“需要几十年才能恢复过来”。

距离大选还有三天，但中右翼保守党已长期落后于中左翼工党，长达14年的执政地位可能就此结束。民意调查显示，斯塔默领导的工党一直领先约20个百分点。

报道指，选民对改革党的支持可能会分裂中右翼政党的选票，中间派自由民主党（Liberal Democrats）则会进一步削弱保守党的支持率。

改革党领袖法拉奇长期抨击建制派和欧盟，是英国最具知名度和分裂性的政治人物之一。他6月初宣布参加大选，誓言要让改革党取代保守党，成为英国右派的主要政党。

鉴于英国的选举制度，改革党可能会在大选中赢得数百万张选票，但在议会可能只会拿下几个席位。不过，这足以分裂许多地区的右翼势力，从而使工党更容易获胜。

在欧洲多个国家右转的趋势下，英国则可能会选出一个中左翼政府。民调显示，许多选民尚未做出决定，苏纳克将对人们发出最后呼吁，如果工党执政，就限制工党的权力。

苏纳克说：“我们保守党将为你们挺身而出，确保你们的声音得到倾听，你们的价值观得到代表。”